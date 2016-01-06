Миротворцев ООН обвиняют в сексуальных преступлениях в ЦАР

Украина выступает за расследование фактов преступлений миротворцев Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике на сексуальной почве.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в Twitter.

"Украина за расследование обвинений против контингента ООН по поддержанию мира в ЦАР в преступлениях на сексуальной почве", - сообщил Кислица.

В тоже время, как сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций, в ООН приступили к расследованию новых сообщений о сексуальных преступлениях миротворцев ООН в ЦАР.

В частности, 5 января руководство Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) объявило о расследовании новых обвинений о сексуальной эксплуатации и надругательствах со стороны миротворцев ООН в Банги. Речь идет о сексуальном насилии со стороны «голубых касок» в отношении четырех несовершеннолетних девочек. Информация об этих случаях поступила в отделение Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Специальный представитель генерального секретаря ООН в ЦАР и глава Миссии Парфе Онанга-Аньянга встретился с военнослужащими и полицейскими Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР. Во время встречи он напомнил о политике нулевой терпимости по отношению к сексуальным нарушениям со стороны миротворцев и предупредил, что никому не удастся избежать ответственности за преступления, которые травмируют местное население и очерняют миротворцев, страны-поставщики войск и флаг ООН.

Парфе Онанга-Аньянга объявил, что сейчас миссия обсуждает с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека возможность совместных действий по укреплению потенциала миротворческой операции в борьбе с сексуальной эксплуатацией. Планируется также создание совместной военно-полицейской бригады по выявлению виновных в сексуальных преступлениях и предотвращению новых случаев.

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Представитель ООН подчеркнул, что в районе лагерей для внутренне перемещенных лиц необходимо проводить патрулирование совместно с национальными силами безопасности. Он также пообещал принять меры по защите тех, кто сообщил о случившемся.

О том, что случилось в Банги, миссия ООН сообщила национальным властям ЦАР. В Нью-Йорке о происшедшем были официально проинформированы страны, поставляющие военные и полицейские контингенты в Миссию ООН в ЦАР. Глава миссии Парфе Онанга-Аньянга призвал эти страны немедленно провести свое собственное национальное расследование, а также сообщил, что к этому делу будет подключено Управление служб внутреннего надзора ООН.