В июле на польских границах будет временно восстановлен контроль

Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак, передает Польское радио.

Руководитель ведомства пояснил, что введение контроля на границах не является чем-то необычным, и напомнил, что такие шаги вводились во время чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Читайте такжеФранция пригрозила Великобритании ослаблением контроля на границе

Саммит НАТО состоится в Варшаве 8-9 июля.

Всемирные дни молодежи будут проходить от 26 до 31 июля в Кракове с участием Папы Римского Франциска. Планируется, что он посетит город Ченстохов и концлагерь Auschwitz-Birkenau (Аушвиц (Освенцим) – Биркенау).

Читайте такжеПрезидент Польши призывает НАТО пристально наблюдать за ситуацией в Украине