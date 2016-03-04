В июле на польских границах будет временно восстановлен контроль
05:39, 04 марта 2016Мир
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На польских границах с 2 по 31 июля в связи с проведением саммита НАТО и Всемирных дней молодежи будет временно восстановлен контроль.
В июле на польских границах будет временно восстановлен контроль / polska-kaliningrad.ru
Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак, передает Польское радио.
Руководитель ведомства пояснил, что введение контроля на границах не является чем-то необычным, и напомнил, что такие шаги вводились во время чемпионата Европы по футболу в 2012 году.
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Саммит НАТО состоится в Варшаве 8-9 июля.
Всемирные дни молодежи будут проходить от 26 до 31 июля в Кракове с участием Папы Римского Франциска. Планируется, что он посетит город Ченстохов и концлагерь Auschwitz-Birkenau (Аушвиц (Освенцим) – Биркенау).
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