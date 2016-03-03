Франция пригрозила Великобритании ослаблением контроля на границе

Об этом заявил министр финансов страны Эмманюэль Макрон в интервью Financial Times, передает Би-би-си. Во французском городе Кале уже на протяжении нескольких лет скапливаются мигранты, желающие попасть в Великобританию, однако британская сторона их не принимает.

Недавно власти Кале снесли так называемые "джунгли", крупный лагерь, где мигранты жили в ожидании возможности перебраться через Ла-Манш. На момент разрушения "джунглей" в лагере находилось около 4 тыс. мигрантов.

По словам Эмманюэля Макрона, в случае выхода Великобритании из ЕС французские власти прекратят действие соглашения, которое позволяет британским пограничникам осуществлять пограничный контроль на территории Франции. "В день, когда эти отношения (Британии и Евросоюза) прервутся, мигранты покинут Кале", - сказал французский министр.

Кроме того, заявил министр, французские власти могут ограничить доступ к финансовым рынкам ЕС для британских учреждений.

Ранее премьер-министр Дэвид Кэмерон предостерегал, что в случае выхода его страны из ЕС французские лагеря для мигрантов могут переместиться в Британию. Однако большинство аналитиков расценило эти заявления как попытки запугать британцев.

Соцопросы последних недель показывают, что доля сторонников и противников выхода из ЕС среди британцев примерно равны, но более глубокое исследование показало, что хотя две трети британцев называют себя евроскептиками, 60% из них скорее предпочтут остаться в Евросоюзе.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС намечен на 23 июня.