Суд Франции разрешил снести часть лагеря мигрантов в Кале и переселить их

Процесс инициировали правозащитные организации и 250 мигрантов, передает Би-би-си. Срок, который власти отвели на расселение около тысячи мигрантов, истек еще вечером 23 февраля. Суд должен был вынести решение к этому сроку, но объявление вердикта отложили.

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Правозащитники выяснили в результате опроса, что в южной части проживают не тысяча, а почти 3,5 тыс. беженцев, в том числе 300 детей.

Власти предлагают мигрантам переселиться в специально оборудованные жилые модули, расположенные недалеко от "Джунглей". Также они могут поселиться в одном из 100 центров для беженцев.

Правозащитники утверждают, что переселение мигрантов нарушит их права, поскольку предлагаемые на новом месте условия гораздо хуже. Также они выступают против расселения лагеря в зимнее время года.

За последние два года число мигрантов в "Джунглях" выросло вдвое. Лагерь превратился в мини-город, на его территории есть ресторан, театр, религиозные учреждения и магазины.