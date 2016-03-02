Вслед за "джунглями" Кале власти Франции снесут лагерь мигрантов в Дюнкерке

Об этом сообщили Би-би-си в организации "Врачи без границ". Им советуют переехать в новый лагерь, который "Врачи без границ" организовали в километре от этого.

Читайте такжеСуд Франции разрешил снести часть лагеря мигрантов в Кале и переселить их

29 февраля власти Франции начали снос лагеря беженцев в Кале, известного как "джунгли". Лагерь представлял собой небольшой городок со своими магазинами, кафе и религиозными учреждениями.

При сносе лагеря полиция применяла к населявшим его мигрантам слезоточивый газ, некоторые строения лагеря загорелись. Сегодня снос лагеря был продолжен.

Мигрантам из Кале предложили разместиться в более чем 100 специальных центрах во Франции или в обогреваемых контейнерах рядом со сносимыми "джунглями". Однако они в основном направились в другие лагеря для мигрантов, прежде всего в Дюнкерк.

Дюнкерк - портовый город, находящийся на берегу Ла-Манша. Мигранты полагают, что отсюда можно попасть в Великобританию, где условия жизни будут лучше.