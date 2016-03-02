Парламент Испании не поддержал кандидатуру лидера социалистов на пост премьера
Депутаты нижней палаты парламента Испании проголосовали против лидера Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчеса на должность премьер-министра страны.
В среду, 2 марта, депутаты нижней палаты испанского парламента от консервативной Народной партии (НП) и леворадикальной партии "Подемос" не поддержали кандидатуру лидера Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчеса, сообщает Deutsche Welle.
За кандидатуру Санчеса проголосовали только 130 его однопартийцев и депутатов левоцентристской партии "Граждане".
В то же время против того, чтобы он возглавлял правительство выступили 219 депутатов от Народной партии, партии "Подемос" и некоторых других партий.
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В целом нижняя палата испанского парламента насчитывает 350 депутатов.
Напомним, после того, как консервативная Народная партия во главе с Мариано Рахоем не смогла создать коалицию и сформировать новое правительство в Мадриде свой шанс получили социалисты. 2 февраля Король Испании Фелипе VI поручил формировать новое правительство Педро Санчесу.