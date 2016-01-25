Власти Кале просят ввести войска, чтобы справиться с мигрантами

Об этом он заявил журналистам, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. Такая реакция была вызвана штурмом мигрантами порта Кале, который состоялся в субботу.

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Как сообщал УНИАН, 23 января 200 мигрантов ворвались в порт после демонстрации в поддержку мигрантов, некоторые из них даже сели на передние палубы британского парома.

"Только армия способна восстановить безопасность в Кале", - отметил Ксавье Бертран. "Мы не хотим трагедии в городе, но это именно то, что произойдет, если не будет сильной реакции", - отметил он.

Ксавье Бертран также призвал президента Франции Франсуа Олланда посетить Кале и стать свидетелем катастрофической ситуации с мигрантами.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции в результате столкновений полиции с мигрантами в так называемых "джунглях" - стихийном палаточном городке близ Кале были ранены 16 силовиков.