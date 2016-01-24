Во Франции мигранты ворвались в порт - перевозчики просят ввести армию для охраны Кале

После очередного штурма нелегальными мигрантами парома во французском порту Кале глава британской компании по грузовым перевозкам заявил, что власти Франции должны задействовать военные подразделения для охраны порта, пишет Русская служба Би-би-си.

Более полусотни мигрантов сумели прорваться на борт парома британской компании P&O Ferries. В результате порт пришлось временно закрыть, и все работы в Кале в ночь на воскресенье были приостановлены.

Ричард Бернетт, исполнительный директор компании Road Haulage Association, призвал власти перейти от слов к решительным мерам.

По его словам, рано или поздно опасения его коллег обернутся реальностью - жертвой подобных проникновений может стать водитель грузовика, направляющегося в Британию.

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Этот инцидент произошел во время демонстрации в поддержку нелегальных мигрантов, живущих в палаточном лагере возле порта.

Демонстранты выступали против усиленных мер безопасности, которые, по их мнению, ведут к гибели людей. Кроме того, они недовольны качеством жизни в своем лагере.

В стихийном палаточном городке постоянно живут около 4 тысяч человек, которые не теряют надежды пробраться в Великобританию, где рассчитывают получить убежище.

В основном это беженцы и экономические мигранты из Северной Африки и стран Ближнего Востока. Условия жизни в лагере они сами называют невыносимыми.