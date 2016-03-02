Швеция снизила уровень террористической угрозы до показателей 2010 года

Уровень террористической угрозы с четырех до трех по пятибалльной шкале снижен после консультаций с армией и разведкой, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Local.

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"Я провел общую оценку и решил вернуться к повышенному уровню угрозы, который применялся в Швеции с осени 2010 года. Таким образом мы переходим от уровня 4 (высокий) до уровня 3 (повышенный) по пятибалльной шкале", - заявил директор Службы безопасности Швеции Анлдерс Торнберг.

Министр внутренних дел Андерс Игеман поддержал этот шаг. "Это решение принято независимо от власти. У меня есть большая уверенность в работе полиции и ее оценке ситуации с безопасностью," сказал он.

Уровень террористической угрозы в Швеции был повышен до "высокого" впервые в истории в ноябре 2015 года, через несколько дней после терактов в Париже, которые унесли жизни 130 человек.