Туск в Хорватии и Македонии обсудит ограничения на движение мигрантов через балканские страны

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду посетит Загреб в Хорватии и Скопье в Македонии, чтобы обсудить недавние ограничения на движение мигрантов, к которым прибегли эти балканские страны на своих границах.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Поездка Туска происходит на фоне сообщений от Агентства по делам беженцев ООН, которое предупредило, что ЕС находится в шаге до гуманитарного кризиса, если правительства не будут действовать совместно в решении проблемы мигрантов.

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На днях лидеры Хорватии и Македонии заявили, что рассматривают вариант более решительных мер по ограничению миграционного потока, вплоть до полного закрытия так называемого «балканского маршрута», по которыму движутся люди с Ближнего Востока в Северную Европу.

Пограничные ограничения со стороны Македонии и других балканских стран наряду с Австрией нарушили рекомендации и политику, выдвинутую ЕС, относительно миграционной кризиса, а также создали эффект «домино», из-за которого десятки тысяч беженцев оказались в затруднительном положении в Греции.

После посещения Балкан 3-4 марта Туск будет находиться в Турции, через территорию которой в Европу проходит большая часть беженцев из Ирака и Сирии.