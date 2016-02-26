Балканские страны будут пускать не более 580 мигрантов в день

Об этом сообщили представители полиции Словении, передает Би-би-си. Об этом стало известно только сейчас, хотя встреча глав полиции прошла 18 февраля. По мнению полицейских, такое число (до 580 человек) позволит контролировать передвижение каждого из мигрантов, что соответствует требованиям Шенгенского соглашения.

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Греция также пытается сдержать приток мигрантов. Правительство страны попросило операторов паромов, которые ходят между островами и Афинами, сократить их регулярность.

Мигранты, направляющиеся в Центральную Европу, чаще всего попадают в Грецию, а затем через балканские страны направляются в Германию и другие европейские государства.

Из-за того, что страны, граничащие с Грецией, вводят ограничения на движение мигрантов, на греческо-македонской границе уже скопилось порядка 2,8 тыс. человек.

В Германии также ужесточаются правила приема иммигрантов. В четверг нижняя палата парламента страны поддержала закон, ужесточающий миграционное законодательство.

В 2015 году в стране было зарегистрировано более миллиона мигрантов.