ЮНИСЕФ сообщил о возвращении беженцев в сирийский город Хомс

Также он заявил об улучшении ситуации в разрушенной войной стране, передает украинская редакция "Немецкой волны". По словам Энтони Лейка, во время поездки в Сирию, он увидел то, чего не было 2 года назад - открыты магазины, люди, которые передвигаются свободно, дети, которые учатся в школе, а не под землей. "Даже в разрушенный старый город Хомс возвращаются вынужденные переселенцы", - сказано в заявлении. - "Везде где я был (...) люди говорили о надежде".

Читайте такжеВ результате серии терактов в Дамаске и Хомсе погибли более 140 человек – СМИ

В то же время, в ООН сообщили, что следующий раунд мирных переговоров по Сирии состоится в Женеве 9 марта, ранее возобновление переговоров было назначено на 7 марта.

Как сообщается, двухдневная отсрочка нужна для того, "чтобы предоставить необходимое время для решения логистических и практических вопросов".

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля в Сирии началос перемирие. Пользуясь этим гуманитарные организации под эгидой ООН отправляют гуманитарную помощь и продовольствие жимтелям страны.