В ООН назвали дату следующих переговоров по Сирии

Об этом заявил специальный посланник ООН Стаффан де Мистура, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Мы откладываем (переговоры) до второй половины дня 9-го марта по материально-техническим причинам, а также для того, чтобы прекращение огня лучше закрепилось", - отметил он.

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"Я не буду откладывать их дальше", - заявил де Мистура.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры в Женеве о перемирии в Сирии откладываются "по техническим причинам".