В ООН назвали дату следующих переговоров по Сирии
21:09, 01 марта 2016Мир
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Организация Объединенных Наций начнет очередной раунд мирных переговоров по Сирии 9 марта.
REUTERS
Об этом заявил специальный посланник ООН Стаффан де Мистура, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.
"Мы откладываем (переговоры) до второй половины дня 9-го марта по материально-техническим причинам, а также для того, чтобы прекращение огня лучше закрепилось", - отметил он.
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"Я не буду откладывать их дальше", - заявил де Мистура.
Напомним, ранее сообщалось, что переговоры в Женеве о перемирии в Сирии откладываются "по техническим причинам".
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