ООН удалось доставить гуманитарную помощь в подконтрольный оппозиции город в Сирии

В город Модамия, расположенный к северо-западу от Дамаска, прибыли 10 грузовиков с одеялами и средствами гигиены. передает радио "Свобода". ООН надеется воспользоваться относительным спокойствием в Сирии, чтобы передать грузы для 154 тыс. людей, которые живут в окруженных районах, в течение следующих пяти дней.

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Ранее генсекретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что прекращение боевых действий в Сирии в большей степени выполняется. В то же время министр обороны США Эштон Картер заявил, что оно не касается действий международной коалиции против боевиков группировки "Исламское государство".