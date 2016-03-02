Меркель: Германия не намерена дополнительно принимать беженцев

Об этом во вторник, 1 марта, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвергнув таким образом возможность дополнительного приема беженцев Германией, передает Deutsche Welle.

По словам канцлера, в Греции есть центры для приема беженцев, которые должны использоваться по назначению. Меркель также отметила, что не только Македония, но Греция как страна Шенгенской зоны должна защищать свои границы. А также участвовать в плане по распределению беженцев среди стран Евросоюза. Тогда и Германия примет свою часть мигрантов, отметила канцлер.

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"Нет такого права, чтобы беженцы могли говорить, что они хотят приют в какой-то конкретной стране ЕС по своему желанию", - цитирует слова Меркель агентство Reuters. Однако, отметила она, партнеры по ЕС должны помочь Греции, которая страдает из-за перекрытия балканского маршрута.

Как сообщал УНИАН, для разрешения миграционного кризиса страны ЕС должны действовать сообща, уверена канцлер ФРГ Ангела Меркель. По мнению канцлера, закрытие границы с Македонией и Грецией контрпродуктивно.