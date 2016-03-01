Россия перебросила в Сирию дополнительные беспилотники и радиолокационные станции

Как утверждают в министерстве РФ, техника перебрасывается, чтобы контролировать режим прекращения огня, действующий в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение оборонного ведомства.

"За последние три дня Минобороны России... дополнительно перебазированы на аэродром Хмеймим три современных комплекса с беспилотными летательными аппаратами, две радиолокационные станции обнаружения малоразмерных целей, позволяющие засекать факты применения террористами артиллерийских систем вооружения", - говорится в сообщении.

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Кроме того, согласно сообщению, для определения позиций реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов нарушителей перемирия "в Сирию доставлены и развернуты два комплекта средств инструментальной разведки артиллерии".