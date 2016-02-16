СМИ: Россия перебросила в Сирию новейший самолет комплексной разведки

Об этом пишет блог The Aviationist со ссылкой на данные сканера Flightradar24, передает Lenta.ru.

Как сообщается в публикации, самолет Ту-214Р (регистрационный номер RF-64514) взлетел с аэродрома Казанского производственного авиационного объединения, пересек с севера на юг Каспийское море, прошел над Ираном и центральным Ираком (южнее Багдада), после чего вошел в воздушное пространство Сирии и приземлился на аэродроме Хмеймим.

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Данный борт — второй самолет этого типа, переданный Минобороны в начале 2015 года для завершения испытания комплекса бортовой аппаратуры. Первый самолет Ту-214Р впервые взлетел в 2009 году и также до сих пор задействован в программе испытаний спецаппаратуры.

Самолет комплексной радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р разрабатывался с 2002 года в рамках ОКР «Фракция-4» для замены устаревающих самолетов Ил-20. Платформой для размещения аппаратуры был выбран лайнер Ту-214, созданный на базе Ту-204.

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Самолет оснащен многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411, включающим несколько РЛС и позволяющим вести работу как в активном, так и в пассивном режиме, а также перехватывать радиопереговоры. Кроме того, на борту Ту-214Р находится оптико-электронная система высокого разрешения, которая позволяет получать цифровые изображения участков земной поверхности в двух спектральных диапазонах - видимом и инфракрасном.