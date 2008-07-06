Фидель Кастро признан лучшим журналистом Кубы

Фидель Кастро удостоился главной награды журналистов Кубы - ему присуждена Национальная премия имени Хосе Марти за достижения в области журналистики. Съезд представителей местных СМИ единогласно проголосовал в субботу за выдвижение лидера кубинской революции в качестве самого выдающегося публициста по итогам прошлого года.

Кандидатура Кастро оказалась самой популярной по окончании голосования, в котором приняли участие 23 претендента. Как отметил председатель избирательной комиссии Хуан Марреро, Фидель получил «первую премию, благодаря верности идеям и правде, а также, непререкаемой этике» в своих публикациях.

81-летний Фидель Кастро в последнее время постоянно публикуется в местной прессе и в Интернете. В своих статьях он неоднократно затрагивал наиболее важные внутренние и международные проблемы, особенно касающиеся политики США.

Газета.ру