Президент России предостережет США от вступления Украины и Грузии в НАТО

Президент России Дмитрий Медведев намерен на встрече со своим американским коллегой Джорджем Бушем предостеречь США и НАТО от последствий вступления Киева и Тбилиси в альянс, а также привлечь внимание к своей инициативе по заключению общеевропейского договора по безопасности, сообщил помощник главы государства Сергей Приходько.

В беседе с журналистами в преддверии встречи Буша и Медведева, которая состоится в рамках саммита "Большой восьмерки" 7-9 июля на Хоккайдо, кремлевский представитель заявил, что между двумя странами сохраняются расхождения по вопросу Косово, будущему контроля за обычными вооружениями в контексте ДОВСЕ, а также в отношении планов "втягивания", по словам Приходько, Украины и Грузии в НАТО.

"Для нас это по-прежнему "красная линия" для развития отношений с альянсом и США, в частности. Думаю, наш президент подтвердит это в разговоре с Джорджем Бушем", - цитирует помощника президента РИА "Новости".

На саммите НАТО в Бухаресте в начале апреля было принято решение отложить до декабря присоединение Грузии и Украины к Плану действий по членству в альянсе. При этом генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер сказал, что Грузия и Украина в перспективе станут членами блока.

Начальник Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский заявил тогда, что в случае вступления Киева и Тбилиси в НАТО Москва будет вынуждена принять меры военного и иного характера для обеспечения своей безопасности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь сказал, что Россия предпримет все усилия, чтобы не допустить вступления Украины и Грузии в альянс.

В ходе визита в Германию в июне президент России Дмитрий Медведев выдвинул идею провести общеевропейский саммит и разработать новый юридически обязывающий договор о европейской безопасности. По мнению главы российского государства, в таком договоре могли бы участвовать все государства Европы "не как государства, ассоциированные в объединения и блоки, а именно как государства, как суверенные образования".