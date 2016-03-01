В России ни один федеральный канал не выпустил сюжеты об убийстве ребенка в Москве, в Кремле это поддержали - СМИ

При этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают это решение телеканалов, передает РБК.

В частности издание отмечает, что крупнейшие федеральные каналы умолчали в эфире выпусков новостей об убийстве четырехлетней девочки, произошедшем 29 февраля на северо-западе Москвы.

Как пишет РБК, лишь в одном дневном выпуске новостей одного из телеканалов удалось найти сюжет об убийстве на северо-западе Москвы. В последующих выпусках новостей упоминаний о событиях у метро «Октябрьское поле» не было.

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Среди основных сюжетов, о которых рассказывали телеканалы в итоговых выпусках новостей, были панихида по погибшим на шахте в Воркуте, столкновения полиции с беженцами в Европе и церемония вручения премии «Оскар», прошедшая 28 февраля.

Двое сотрудников разных федеральных каналов рассказали РБК, что крупнейшим вещателям поступила рекомендация не показывать в эфире сюжеты про убийство ребенка. Из объяснений обоих собеседников следует, что представители властей опасались привлекать внимание к национальному вопросу.

В Кремле это опровергают: «Это не так. Это сами каналы не стали показывать сумасшедших. Но мы их поддерживаем», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Как сообщал УНИАН, 29 февраля в Москве у станции метро «Октябрьское поле» женщина с головой убитого ребенка начала кричать «Аллах Акбар». Ранее в том же районе в сгоревшей квартире нашли тело обезглавленного ребенка.