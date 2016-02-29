Сирийская оппозиция заявляет об угрозе "полного аннулирования" перемирия

По словам главы делегации сирийской оппозиции на мирных переговорах Асаада аль-Зоуби, мирное соглашение, которое вступило в силу 27 февраля, потерпело крах еще до того, как начало действовать, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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"Мы имеем другие способы защитить наших людей", - процитировал слова аль-Зоуби телеканал Al Arabiya al Hadath, не уточнив, какие именно меры имел в виду представитель сирийской оппозиции.

По его словам, нет никаких оснований считать, что готовится какая-то основа для проведения мирных переговоров, которые ООН планирует восстановить 7 марта.

Как сообщал УНИАН, Россия и США договорились о новой попытке установить режим прекращения огня в Сирии, который должен вступить в силу 27 февраля.