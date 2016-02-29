На границе Греции и Македонии мигранты прорвали заграждения самодельным тараном (фоторепортаж, видео)

Мигранты, скопившиеся на границе Греции и Македонии в районе Идомени, прорвали пограничные заграждения с помощью самодельного тарана.

Македонская полиция применила слезоточивый газ, пытаясь рассеять сотни людей, снесших металлические ворота и заграждения колючей проволоки, установленные на железнодорожных путях, ведущих из Греции в Македонию, сообщает Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на Reuters.

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По информации «Франс Пресс», попытку прорыва предприняли беженцы из Ирака и Сирии, которые направляются в Европу через Балканы.

Толпа, в которой было много женщин и детей, скандировала "Откройте границу!".

В последнее время на пропуск беженцев через границу введены ограничения.

Ранее мигранты уже предпринимали попытки прорыва пограничных заграждений.