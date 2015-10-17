Венгрия закрыла границу для мигрантов "чтобы защитить граждан"

В заявлении венгерского правительства говорится, что такие меры приняты для того, чтобы "защитить граждан Венгрии и стран Европы", передает Би-би-си.

Читайте такжеВенгрия будет возвращать "экономических мигрантов" в страны, из которых они прибылиПосле закрытия границы мигранты смогут подавать прошения о предоставлении им убежища в двух пограничных транзитных зонах.

Официальный представитель венгерского правительства заявил, что нескольким сотням мигрантов, которые успели добраться до пограничного пункта за несколько минут до закрытия границы, разрешат ее пересечь.

На этой неделе в Венгрии вступило в силу новое иммиграционное законодательство, обязывающее полицию арестовывать мигрантов, прибывающих в страну нелегально.

Людям, которых признают виновными в незаконном пересечении границы и повреждении пограничных заграждений, может грозить до трех лет тюремного заключения. В среду венгерская полиция объявила о задержании 367 мигрантов, которые попали в страну незаконно.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что участники брюссельского саммита стран ЕС отказались принять предложение Венгрии о создании общеевропейской пограничной службы, и что в результате Будапешт оказался вынужден действовать в одностороннем порядке.

По данным властей Венгрии, с начала 2015 года в страну прибыли более 383 тыс. мигрантов. Ранее Венгрия также закрыла свою границу с Сербией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высмеял ЕС за то, что страны Евросоюза принимают гораздо меньше беженцев, чем Турция. Он также с иронией прокомментировал предложения выдвинуть немецкого канцлера Ангелу Меркель на Нобелевскую премию мира за то, что Германия приняла большое число беженцев в этом году. "У нас находятся 2,5 млн беженцев, никому до этого нет дела", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.