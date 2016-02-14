Саудовская Аравия допускает силовое свержение Асада

Об этом глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в Мюнхене в интервью CNN.

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"Я верю, что Асд слаб и с ним покончено", - сказал аль-Джубейр.

Он напомнил, что Саудовская Аравия готова принять участие в наземной операции в Сирии, но если ею будут руководить США.

"Башар Асад уйдет – я в этом не сомневаюсь. И если провалится политический процесс, он будет свергнут силой", - добавил министр.

Отметим, ранее он говорил, что победа над террористической организацией "Исламское государство" возможна только после отставки Башара Асада с поста президента Сирии.