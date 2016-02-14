Саудовская Аравия допускает силовое свержение Асада
04:07, 14 февраля 2016Мир
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Эта возможность будет использована, если политический процесс вокруг Сирии потерпит поражение.
Адель аль-Джубейр / CNN
Об этом глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил в Мюнхене в интервью CNN.
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"Я верю, что Асд слаб и с ним покончено", - сказал аль-Джубейр.
Он напомнил, что Саудовская Аравия готова принять участие в наземной операции в Сирии, но если ею будут руководить США.
"Башар Асад уйдет – я в этом не сомневаюсь. И если провалится политический процесс, он будет свергнут силой", - добавил министр.
Отметим, ранее он говорил, что победа над террористической организацией "Исламское государство" возможна только после отставки Башара Асада с поста президента Сирии.
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