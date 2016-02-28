В Мексике автобус с 40 туристами упал в пропасть: 12 погибших

По меньшей мере 12 человек погибли и 28 получили ранения в результате автомобильной аварии с участием автобуса в мексиканском штате Дуранго.

Об этом сообщило Национальное управление гражданской обороны Мексики, передает ТАСС. Читайте такжеВ центре Николаева BMW протаранил "Газель": четверо погибших Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье. "На данный момент известно о двенадцати погибших в муниципалитете Мапими", - говорится в сообщении. Глава службы гражданской обороны штата Дуранго Артуро Галиндо Кабада пояснил, что пассажирский автобус упал в ущелье глубиной 45 метров.

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