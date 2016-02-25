В России автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертвы

Об этом в комментарии УНИАН сообщил первый секретарь Департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский.

По его данным, в микроавтобусе с украинскими регистрационными номерами находилось 9 граждан Украины. Игнатовский отметил, что, по предварительной информации, дорога была скользкой и водитель не справился с управлением.

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"Один человек погиб, а трое травмированных госпитализированы", - сказал он. Также Игнатовский сообщил, что остальные пять украинцев отказались от госпитализации и отправились в Москву.

Как сообщал УНИАН, ДТП с украинцами в Калужской области произошло 24 февраля. Водитель Mercedes-Benz Vito, следовавшего в сторону Москвы, не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Сообщалось об одном погибшем и четырех травмированных.