Премьер-министр Греции угрожает блокировать решения ЕС

Об этом заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас в среду, 24 февраля, выступая в греческом парламенте, передает Deutsche Welle.

Представитель греческого правительства в комментарии информагентству AP на условиях анонимности отметил, что Ципрас имел в виду, в частности, решения, которые планируют принять на саммите кризиса беженцев 7 марта.

Как отметил Ципрас, Греция требует немедленного выполнения договоренностей относительно приема беженцев. Афины не желают мириться с фактом, что есть страны, которые не приняли ни одного беженца, но при этом строят заборы. Конференцию в Вене, на которую Афины не пригласили, глава греческого правительства назвал "позором". Ципрас подчеркнул, что данное мероприятие происходит не в рамках ЕС и не учитывает интересы Греции.

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Алексис Ципрас ранее 24 февраля позвонил федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель и пожаловался, что частичное закрытие "балканского маршрута" привело к накоплению тысяч беженцев на территории Греции.

Как сообщал УНИАН, несмотря на неблагоприятные погодные условия с начала 2016 года до южного европейского побережья Средиземным морем добрались более 110 тысяч беженцев и мигрантов. Только до греческого побережья, включая острова Лесбос, Кос и Самос, прибыли более 102,5 тысячи искателей убежища и мигрантов.