Британский суд поддержал взыскание с "банкира Путина" 75,6 миллиардов рублей

Об этом по информации пресс-службы госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщает РИА Новости.

"АСВ приветствует очередное решение Высокого суда Англии и Уэльса, принятое 22 февраля 2016 года против Сергея Викторовича Пугачева, на основании которого определение российского суда о взыскании с него 75,6 миллиарда рублей признано и приведено в исполнение на территории Англии и Уэльса", — говорится в сообщении.

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Высокий суд правосудия Англии и Уэльса 12 февраля приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы.

Ранее британский суд признал Пугачева виновным в 12 случаях неуважения к суду. В частности, суд признал доказанной вину Пугачева в даче ложных показаний под присягой, в несоблюдении требований о раскрытии активов, в выводе активов в нарушение приказов суда, а также в том, что он незаконно покинул пределы юрисдикции Англии и Уэльса.

В настоящее время экс-банкир находится во Франции.

Арбитражный суд Москвы в 2015 году вынес определение о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка в размере 75,6 миллиарда рублей.

Экс-сенатор от Тувы Пугачев в настоящее время объявлен в России в розыск.

Высокий суд Лондона в июле 2014 года заморозил активы Пугачева по всему миру на 2 миллиарда долларов.

Пугачев известен критикой авторитарного режима Владимира Путина. Он заявлял, что в России больше не существует границ между частной и государственной собственностью. Все подконтрольно лично президенту Владимиру Путину, а олигархи на самом деле является лишь его "феодалами".