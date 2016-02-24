В горах Непала пропал пассажирский самолет

Самолет Twin Otter компании Tara Air совершал рейс из Покхары в Джомсом, передает ВВС со ссылкой на местные власти.

Связь с ним прервалась примерно через 18 минут после вылета. По словам властей, между аэропортами нет взлетно-посадочных полос, где самолет мог бы совершить аварийное приземление.

Поиски, которые проводятся с помощью вертолета, затруднены плохими погодными условиями.

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Авиация Непала не может похвастать хорошими показателями безопасности. В 2013 году Евросоюз запретил авиакомпаниям, базирующимся в Непале, осуществлять полеты над территорией всех 28 стран ЕС. С 1949 года, когда в Непале приземлился первый самолет, там произошло в общей сложности более 70 авиакатастроф с участием самолетов и вертолетов, в которых погибло более 700 человек.