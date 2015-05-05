Экипаж Ил-76 уже проходит таможню в Дели перед вылетом в Непал - Минобороны

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Украины Викторию Кушнир.

«Сейчас мы уже получили дипломатическое разрешение для вылета нашего самолета из Дели в Катманду. Экипаж проходит таможенные процедуры для вылета», – сообщила Кушнир.

По ее словам, все системы самолета исправны, экипаж Ил-76 готов к выполнению спасательной миссии.

Ранее власти Непала дали разрешение на посадку Ил-76 Минобороны Украины. Накануне вечером в Минобороны Украины заявили, что военный самолет Ил-76, который вылетел для эвакуации украинцев из Непала и поломался в Нью-Дели, отремонтировали и теперь он готов к вылету в Катманду.

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Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. По последним данным, количество жертв землетрясения составляет более 7 тыс. человек, пострадавших – более 14,3 тыс.

По данным МИД, общее количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале, составляет 210 человек. В список лиц, которые желают эвакуироваться, внесено около 100 украинцев. 30 апреля для эвакуации украинцев вылетел самолет Ил-76 Минобороны. Он сделал временную посадку в Дели, где также выяснилось, что самолету нужен ремонт. Детали для ремонта передавали из Украины.