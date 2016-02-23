ООН осудил "ограничительные практики" в отношении мигрантов

«С каждой прошедшей неделей некоторые европейские страны все более фокусируются на сдерживании, вместо того чтобы с ответственностью подойти к регулированию потока беженцев и выработать общие решения», — цитирует агентство Reuters главу ведомства.

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Среди стран, практикующих «нежелательные ограничения» по допуску беженцев, в заявлении называются Австрия, Словения и Македония, пишет Росбалт.

По данным приграничного агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 млн мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире — крупнейший со времен Второй мировой войны.