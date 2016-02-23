ООН осудил "ограничительные практики" в отношении мигрантов
21:33, 23 февраля 2016Мир
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Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Филиппо Гранди осудил «ограничительные практики» в отношении мигрантов, принятые в ряде стран Европы.
REUTERS
«С каждой прошедшей неделей некоторые европейские страны все более фокусируются на сдерживании, вместо того чтобы с ответственностью подойти к регулированию потока беженцев и выработать общие решения», — цитирует агентство Reuters главу ведомства.
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Среди стран, практикующих «нежелательные ограничения» по допуску беженцев, в заявлении называются Австрия, Словения и Македония, пишет Росбалт.
По данным приграничного агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 млн мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире — крупнейший со времен Второй мировой войны.
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