ООН осудил "ограничительные практики" в отношении мигрантов

21:33, 23 февраля 2016
Мир
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Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Филиппо Гранди осудил «ограничительные практики» в отношении мигрантов, принятые в ряде стран Европы.  

REUTERS

«С каждой прошедшей неделей некоторые европейские страны все более фокусируются на сдерживании, вместо того чтобы с ответственностью подойти к регулированию потока беженцев и выработать общие решения», — цитирует агентство Reuters главу ведомства.  

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Среди стран, практикующих «нежелательные ограничения» по допуску беженцев, в заявлении называются Австрия, Словения и Македония, пишет Росбалт.

По данным приграничного агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 млн мигрантов. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире — крупнейший со времен Второй мировой войны.

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