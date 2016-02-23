СМИ: Обама просит Синдзо Абэ воздержаться от визита в Россию

Президент США Барак Обама попросил ​премьера Японии Синдзо Абэ воздержаться от визита в Россию. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Kyodo News.

По сведениям агентства, разговор между политиками состоялся 9 февраля. «Сейчас не время», — приводит слова Обамы агентство. По сведениям Kyodo, Абэ не согласился с президентом США, и дискуссия закончилась безрезультатно, передает РБК.

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О разговоре американского и японского лидеров также пишет The Japan Times. Издание уточняет, что Обама попросил Абэ отложить визит и осуществить его после саммита «Большой семерки», который состоится в Японии в конце мая. Тем не менее японский премьер отметил, что Москве и Токио необходимо решить много совместных вопросов. Как пишет The Japan Times, телефонный разговор состоялся после запуска ракеты КНДР.

Предположительно, неофициальный визит Абэ в Россию состоится в начале мая. Ожидается, что премьер встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи после поездки в европейские страны.