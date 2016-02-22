Cаммит G7 в 2017 году состоится во Флоренции

Об этом сообщил премьер-министр Италии Маттео Ренци. "Саммит "семерки" 2017 года пройдет во Флоренции", - сказал итальянский премьер. Он добавил, что к моменту открытия саммита, в ряде стран пройдут выборы глав государств, передает ТАСС.

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По сообщениям СМИ, в повестку саммита G7 возможно будет включено требование о денуклеаризации КНДР. Такой шаг может предпринять премьер-министр Японии Синдзо Абэ на фоне заявления Пхеньяна о проведении 6 января испытания водородной бомбы.

Прошлый саммит G7 проходил 7-8 июня 2015 в замке Эльмау в Германии. Тогда обсуждались вопросы защиты климата, торговля, борьба с терроризмом. Также на повестке дня были ситуации на Украине и Греции. Это была вторая по счету встреча мировых лидеров, походившая без участия России, которую исключили из этой организации за аннексию Крыма.