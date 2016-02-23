КНДР опередила Россию: в рейтинге "главных врагов" США сменился лидер (инфографика)

Так считают 16% опрошенных американцев, свидетельствуют данные опроса Gallup International.

Причиной такого отношения могли стать заявления Северной Кореи об испытании водородного оружия.

На втором месте оказалась Российская Федерация, о которой как о "главном враге" США высказались 15% респондентов. Стоит отметить, что в 2015-м году РФ была на первом месте с 18% голосов.

Тройку замыкает Иран, который считают врагом США 14% опрошенных, четвертое место досталось Китаю с 12% голосов.

Читайте такжеУ российских СМИ новый "главный враг" - исследование (инфографика)Напомним, ранее агентство противоракетной обороны Министерства обороны США добилось определенных результатов в защите страны от возможной атаки со стороны Ирана или КНДР. Однако эксперты пришли к выводу, что в ее нынешнем состоянии система готова отразить лишь незначительное количество самых простых ракет.