Преступники зарабатывают до 6 миллиардов евро на незаконной транспортировке мигрантов - Европол

В Нидерландах открылся Центр по противодействию незаконной перевозке мигрантов. Презентация структуры, действующей при Европоле, состоялась в понедельник в Гааге, сообщает ТАСС.

Основная задача центра заключается в активной поддержке стран Европейского союза в борьбе с криминальными группировками, вовлеченными в организованную незаконную транспортировку людей.

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"Борьба с незаконной миграцией является приоритетом Европейского союза в рамках сокращения потока беженцев, - отметил еврокомиссар по вопросам миграции и гражданства Димитрис Аврамопулос. - Более миллиона человек прибыли в Европу в 2015 году, рискуя своей жизнью на протяжении всего пути. При этом 90% из них прибегли к помощи криминальных сетей по транспортировке незаконных мигрантов".

"Перед нами стоит задача превратить контрабанду людей из высокодоходного бизнеса с минимальным риском в очень рискованный бизнес с минимальным доходом, - подчеркнул еврокомиссар. - И открывшийся сегодня центр будет активно способствовать этому. Структура позволит укрепить взаимодействие между членами ЕС, международными организациями и различными европейскими агентствами, отвечающими за борьбу с незаконной миграцией, путем анализа, обмена данными, размещением экспертов на местах, организацией встреч специалистов и участием в совместных операциях".

В свою очередь директор Европола Боб Уэйнрайт заметил, что "преступные группировки зарабатывают 3-6 млрд евро в год на незаконной транспортировке мигрантов".

"Это наиболее быстрорастущая криминальная отрасль в Европе, - подчеркнул он. - Причем эти группировки вовлечены и в другую незаконную деятельность, такую как наркоторговля". "Более того, мы крайне озабочены возможностью террористических организаций использовать миграционные маршруты, - сказал Уэйнрайт. - На данным момент мы не наблюдаем систематических подтверждений этому, но продолжаем внимательно следить за ситуацией".

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По его словам, в базе данных Европола уже находится около 40 тыс. лиц, подозреваемых в незаконной транспортировке мигрантов, и более 100 подозрительных судов, которые могут использоваться преступниками.

"Однако и этого недостаточно, - заметил глава организации. - Именно поэтому мы создаем этот центр, который позволит более эффективно получать и обмениваться информацией, а также координировать операции по противодействию контрабандистам как внутри ЕС, так и за его пределами".