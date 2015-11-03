Афганцы создали сеть для перевозки нелегальных мигрантов в Европу - немецкая разведка

Выходцы из Афганистана создали сеть для перевозки нелегальных мигрантов в Европу, и можно ожидать, что количество беженцев из Афганистана в ближайшее время возрастет.

Такие данные предоставила немецкому правительству Федеральная разведывательная служба, сообщает Европейская правда со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"В Афганистане появилась очень профессиональная структура контрабандистов, чья сеть распространяется по всей Турции и далее на Грецию, Италию и Францию", - сказал глава немецкой разведки Герхард Шиндлер.

По его словам, контрабандистам играет на руку ухудшение безопасности и экономической ситуации в Афганистане, и все больше людей хотят покинуть страну. Таким образом, можно ожидать увеличения числа афганских беженцев в Европе.

Немецкое правительство предупреждает, что много афганских беженцев в Германии не получат права на убежище. По словам источников в немецком правительстве, как правило, в Германию приезжают афганские представители среднего класса, которые в своей стране живут в относительной безопасности и достатке.

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У бедных людей из районов, где чаще всего происходят столкновения между правительственными войсками и движением Талибан, недостаточно денег, чтобы заплатить контрабандистам за путешествие в Европу.

Напомним, ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер призвал беженцев из Афганистана оставаться дома.

В соседней Австрии правительство предложило законопроект, чтобудет сдерживать афганских мигрантов, приезжающих в страну.