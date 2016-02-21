Жертвами серии взрывов в Хомсе стали более 90 человек (фото)

По сообщениям Сирийского центра мониторинга и местных СМИ, в Хомсе в результате взрыва двух автомобилей, начиненных взрывчаткой, погибло по меньшей мере 57 человек. В основном это мирные жители, передает Русская служба Би-Би-Си.

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На юге Дамаска в районе Саида Зейнаб, где расположен мавзолей, в котором погребена внучка пророка Мухаммеда, произошло как минимум четыре взрыва. СМИ сообщают о взорвавшемся автомобиле и смертниках, приведших в действие пояса с взрывчаткой. По сообщениям сирийских СМИ, погибло по меньшей мере 30 человек.

По данным мониторинговых групп, число погибших будет расти.

Оба города уже не раз подвергались атакам экстремистов.

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в Дамаске.