Жертвами двойного теракта в сирийском Хомсе стали 46 человек

Жертвами двойного теракта в квартале Аз-Захра в сирийском Хомсе стали 46 человек, в больницах находятся 115 раненых, рассказал РИА Новости сотрудник центральной больницы.

"В больницу привезли еще 20 тел погибших, общее количество жертв составило 46 человек, ранены 115 человек", — рассказал собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что два террориста-смертника взорвались в заминированных автомобилях на улице Ас-Ситтин.

По данным полиции, террористы припарковали машины на перекрестке напротив друг друга. По мнению сотрудников МВД, террористы планировали взорвать сначала одну бомбу, а после того, как на месте ЧП соберутся люди, привести в действие другую. Однако от первого взрыва сдетонировала взрывчатка во второй машине.

Последний теракт в Аз-Захра произошел в конце января на КПП на въезде в квартал. Тогда погибли 22 человека, более 100 получили ранения.