Полиция Мичигана задержала подозреваемого в убийстве семи человек, в его автомобиле нашли оружие

Полиция штата Мичиган заявила о задержании подозреваемого, который открыл стрельбу по прохожим.

Как сообщает Громадське со ссылкой на CNN, им оказался 45-летний местный житель.

Трагедия произошла в городе Каламазу в субботу вечером, мужчина в темном внедорожнике открыл стрельбу по прохожим.

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Сначала сообщалось о шести убитых и трех раненых, однако в воскресенье одна из раненых, 14-летняя девочка, скончалась в больнице.

Подозреваемый был задержан полицией в воскресенье утром в центре города. В его машине было найдено оружие. Сообщается, что подозреваемый не оказывал сопротивление при задержании.

Имя задержанного не публикуется, однако СМИ сообщают со ссылкой на источники в полиции, что это 45-летний житель Каламазу.

По данным полиции, жертвы не связаны между собой. Мотивы преступника пока неизвестны.