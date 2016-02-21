Культовую писательницу Харпер Ли похоронили в Алабаме

Писательница Харпер Ли, автор романа "Убить пересмешника" похоронена в штате Алабама. Она умерла во сне 19 февраля в возрасте 89 лет.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

Близкие родственники и друзья Ли собрались на церковную службу в родном городе писательницы Монровиль.

Надгробную речь произнес Уэйн Флин, профессор истории и давний друг Харпер Ли. Она была похоронена рядом со своими отцом и сестрой.

Ли родилась в 1926 году, в 50-х годах она решила стать писателем и написала несколько рассказов.

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В 1960-м году был опубликован первый роман Ли "Убить пересмешника", ставший бестселлером.

Первый тираж составил пять тысяч экземпляров, всего в мире было продано более 40 миллионов копий. Роман переведен на 40 языков.

В 1962 году вышла экранизация книги, получившая три Оскара: "Лучший актер" (Грегори Пек), "Лучший сценарий" и "Лучшая работа художника".

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"Убить пересмешника" оставался единственным романом Харпер Ли. В последние годы она избегала публичности и не написала ни одного законченного произведения.

В 2015 году писательница согласилась доработать и издать роман "Пойди поставь сторожа", который был написан в 1957 году, то есть до романа "Убить пересмешника".

Вторая книга Ли поступила в продажу летом 2015 года.