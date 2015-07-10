В США опубликовали первую главу продолжения культового романа "Убить пересмешника"

Издания The Wall Street Journal и The Guardian опубликовали первую главу новой книги Харпер Ли — «Пойди поставь сторожа».

Онлайн доступна текстовая и аудиоверсия главы — последняя в исполнении известной американской актрисы Риз Уизерспун, передает Газета.ru.

Как заявило американское издательство HarperCollins, предзаказы первого за 50 лет романа Харпер Ли поступают в рекордных объемах.

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Действие сиквела «Убить пересмешника», вышедшего в 1960 году, происходит в 50-х годах прошлого века. Главные герои «Пойди поставь сторожа» — адвокат Аттикус Финч и его дочь Скаут, показанные через 20 лет после событий, происходивших в первой книге.

Как ранее отмечалось, «Пойди поставь сторожа» была закончена в 1950-е годы, прежде чем вышел "Пересмешник", однако по настоянию издателя Ли не стала ее публиковать.