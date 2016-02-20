ЕС требует создать зоны безопасности в Сирии для защиты мирного населения

В Сирии нужно создать зоны безопасности для защиты мирного населения. С таким требованием в ночь на субботу, 20 февраля, выступил Евросоюз по результатам саммита глав государств и правительств, пишет «Немецкая волна».

В вопросе создания таких зон ЕС не только пытается поддержать и защитить гражданское население Сирии, но и пойти на встречу Турции, которая требует такого же шага, заявила федеральная канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита.

"Мы высказались за то, чтобы во время переговорного процесса четко выделили зоны безопасности, в которых гражданское население может рассчитывать на безопасность. Это касается, например, население вблизи турецкой границы и вокруг города Азаз", - приводит слова канцлера информагентство dpa.

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На фоне этого Меркель подчеркнула: "Когда десятки тысяч людей боятся и обеспокоены из-за возможных бомбардировок, должно быть возможным найти общий язык для того, чтобы именно в этих зонах не осуществлять бомбардировок. Все это, опять же, имеет много чего общего с Алеппо как символическим городом. Здесь мы особенно призываем режим (Башара. - ред.) Асада и тех, кто его поддерживает, сделать возможным решение на переговорном пути".

В заключительном заявлении на саммите ЕС главы государств и правительств, принимавших в нем участие, призвали режим президента Башара Асада и его союзников немедленно прекратить удары по позициям умеренной сирийской оппозиции.