Обама: Сирия - это не соревнование между мной и Путиным
Президент США Барак Обама заявил, что не соревнуется в Сирии с президентом России Владимиром Путиным.
Он отметил, что сейчас вопрос в том, как остановить дестабилизацию в регионе, массовую миграцию и бомбежки, передает РИА Новости.
"Говорю об этом без какого-либо удовольствия: это не соревнование между мной и Путиным, вопрос в том, как мы можем остановить страдания и дестабилизацию региона, остановить массовую миграцию из региона в такое ужасное время, остановить насилие, бомбежки школ, больниц и гражданских лиц, прекратить создавать безопасные гавани для террористов", - подчеркнул Обама.
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При этом он заявил, что ничто из произошедшего в последние недели не указывает на то, что данные вопросы решаются.
Напомним, ранее официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что у американских властей нет планов по осуществлению наземной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство».