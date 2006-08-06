Президент Грузии ушел в армию

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ планирует провести отпуск в лагере для подготовки резервистов грузинского Минобороны, передает РИА Новости.

Как рассказал глава администрации президента Георгий АРВЕЛАДЗЕ, с субботы М.СААКАШВИЛИ находится в краткосрочном отпуске. "Примерно десять дней президент как доброволец проведет в лагере резервистов в Осиаури", - сообщил он.

В Осиаури президент пройдет полный курс подготовки как рядовой доброволец. "Своим решением провести отпуск в лагере резервистов президент выражает поддержку всем резервистам и выполняет свой гражданский долг", - объяснил Г.АРВЕЛАДЗЕ.

По сведениям агентства, лагерь резервистов, где проведет отпуск М.СААКАШВИЛИ, находится примерно в 50 километрах от зоны грузино-осетинского конфликта.