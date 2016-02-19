The Daily Beast: Как ИГИЛ мстит России

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Как ИГИЛ мстит России", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Недавно утром вооруженные полицейские в униформе патрулировали почти каждый квартал в центре Черкесска, столицы Карачаево-Черкесии, одной из шести республик российского Северного Кавказа. Время от времени им приходилось останавливаться, чтобы обойти мусор на тротуарах и заполненные водой выбоины на разбитых дорогах, в которых отражается небо.

Местная полиция и федеральные антитеррористические спецподразделения усилили свои позиции по всему региону, поскольку связанные с ИГИЛ террористические группировки нацелились на федеральные магистрали, напали и убили чиновников, туристов – и требовали признания за все эти зверства.

Северный Кавказ с населением 9,7 миллионов человек мог бы быть известен своими захватывающими видами природы, покрытыми снегом горами и курортами вблизи минеральных источников. Вместо этого он стал известен своим шатким миром и с недавних пор как центр деятельности так называемого "Исламского государства", которое не только набирает бойцов из числа местного населения, но и требует возмездия за то, что происходит на полях сражений в Сирии.

Многим молодым людям здесь ИГИЛ предложил то, что кажется романтической активной жизнью, вместо трясины нищеты и безработицы, которая их окружает.

Старушка в домашних тапочках и зеленых носках подметает улицу у старой мечети возле городского канала; она просит не фотографировать "грязь и бедность" ее города. "Такой позор", - говорит она.

В прошлом году казалось, что российские власти начали выигрывать продолжающуюся войну с терроризмом. Число нападений сократилось почти на 50%, с 525 терактов в 2014 году до 258 в 2015 году.

Но в июне прошлого года Абу Мухаммад аль-Аднани, один из старших лидеров "Исламского государства", объявил о создании нового Вилаят Кавказа, или Кавказской провинции. После этого уровень насилия вновь увеличился, поскольку ИГИЛ приказали совершать теракты и убийства.

В понедельник соседнюю республику Дагестан потряс теракт – третий за последние шесть недель. В машине, начиненной взрывчаткой, террорист-смертник въехал в ​​полицейский пост в Джемикенте, убив двух полицейских и ранив более десяти. ИГИЛ взяло на себя ответственность, сообщают российские информационные агентства, отмечая, что операция была проведена группой под командованием человека по имени Абутдин Ханмагомедов.

Та же группа взяла на себя ответственность за произошедшее в конце декабря нападение на охранников и туристов в крепости Нарын-Кала в Дербенте, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО. Нападавшие стреляли из трех позиций, убили одного человека и ранили 11 человек. Позже полиция обнаружила 67 гильз, сообщает Интерфакс.

И кажется, что Северный Кавказ не единственная цель ИГИЛ в России. 7 февраля Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила об арестах боевиков ИГИЛ в Екатеринбурге, недалеко от Уральских гор. В отчете говорится, что лидер группировки приехал в Россию из Турции.

В докладе ФСБ также сообщили, что подпольная группировка ИГИЛ готовила нападения в метро и торговых центрах в крупнейших городах России: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, согласно сообщениям интернет-СМИ Meduza.

Пытаясь опережать убийства, власти вполне могут провоцировать увеличение их количества.

"Одним из основных факторов, вызывающих рост насилия, является реакция мусульман на приказ властей закрыть мечети салафитов, и давление спецслужб на потенциальных вербовщиков ИГИЛ и их помощников", - говорит Григорий Шведов, главный редактор "Кавказского узла", веб-сайта, специализирующегося на региональных новостях.

Вооруженные люди стали обычным явлением. Когда милиционеры с автоматами Калашникова в руках вошли в кафе и заказали еду, молодой человек по имени Аслан пожал плечами и сказал мне: "Оружие в общественных местах мы видим постоянно, в этом нет ничего особенного, как и в безработице".

Варианты будущего ограничены. Выпускник колледжа может зарабатывать не больше $ 350 в месяц, в основном работая продавцом. "Большинство из нас стараются уехать в Сочи, Ставрополь или Краснодар, где жизнь более стабильна, а средняя зарплата вдвое больше, до $ 650", - сказал Аслан.

Другие решают ехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Местные правоохранительные органы сообщают о более чем 3000 членов ИГИЛ из Северного Кавказа, которые воюют на Ближнем Востоке.

В недавней спецоперации в Карачаево-Черкесии полицейские убили трех молодых людей и арестовали еще шесть, которых подозревают в том, что они присягнули на верность ИГИЛ онлайн. "Эти люди сделали видеозапись своей присяги ИГИЛ и отправили ее в Сирию с помощью WhatsApp Messenger", - сказал журналистам Андрей Пржездомский из Национального антитеррористического комитета.

Ранее в этом месяце местный суд в Черкесске взял под стражу шесть молодых мусульман, которых подозревают в подготовке серии терактов в республике. Федеральный следственный комитет сообщил, что группировка была связана с Сирией и что задержанные ожидали прямых указаний, чтобы совершить террористические акты в республике.

Согласно анализу, опубликованному "Кавказским узлом", с 2010 года в терактах погибло 6,074 человек.

Представители министерства по делам Северного Кавказа сообщили The Daily Beast, что Москва мечтает о том, чтобы когда-нибудь превратить Северный Кавказ в туристический центр. "Мы провели переговоры с рядом инвесторов из Италии и Франции, но все проекты тормозятся из-за нестабильности", - сказал один из чиновников. "Уменьшается число людей, желающих поехать на отдых в регионы, где совершаются теракты". (Это неудивительно.) "И после этого предприниматели, которые инвестируют в туризм, вынуждены столкнуться лицом к лицу со своими кредиторами".

Спираль терроризма и насилия продолжает вращаться. Находясь под давлением в Сирии и Ираке, ИГИЛ строит планы по созданию своего будущего Вилаят Кавказа.