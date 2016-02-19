Декларация саммита ЕС: свободное передвижение по шенгенской зоне должно быть восстановлено

Главными темами сегодняшней дискуссии стали кризис с мигрантами и меры его преодоления, передает "ЕвроПравда". "Мы должны вернуться к ситуации, когда все члены шенгенской зоны полностью применяют Шенгенский кодекс о границах и отказывают во въезде на внешних границах гражданам третьих стран, которые не удовлетворяют условия въезда или, которые не сделали заявления о предоставлении убежища, несмотря на то, что были возможности сделать это" - подчеркнули лидеры ЕС.

Читайте такжеБрюссель и Лондон пока не смогли договориться об условиях сохранения Британии в составе ЕС

Вместе с тем, участники саммита выступили с требованием к Турции существенно ограничить поток мигрантов в ЕС. "Полное и скорейшее осуществление плана действий ЕС-Турция остается приоритетом для того, чтобы остановить миграционные потоки и для решения проблемы с сетями нелегальных перевозчиков людей", - говорится в заявлении.

Кроме того, участники саммита требуют положить конец некоординованым мерам вдоль так называемого балканского маршрута и практике неконтролируемого транзита.

Также лидеры ЕС приветствовали решение НАТО присоединиться к разведывательным действиям в Эгейском море, которые призваны обнаруживать нелегальных перевозчиков мигрантов.

Как сообщал УНИАН, ЕС и Турция решили провести в начале марта саммит, на котором будет обсуждаться миграционный кризис.