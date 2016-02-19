Турция и ЕС соберутся на экстренный саммит по вопросу мигрантов

"Разработка совместного плана действий – наша первоочередная задача", - сказал президент Европейского совета Дональд Туск по окончании заседания ЕС в Брюсселе, затянувшегося накануне далеко за полночь, передает Би-би-си.

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Ранее Евросоюз выделил Турции 3 млн евро на то, чтобы она приняла у себя мигрантов и обеспечила их жильем.

Более миллиона беженцев прибыли в страны ЕС в 2015 году. Это самый масштабный миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны.

Австрия объявила, что, начиная с сегодняшнего дня, вводит жесткие ограничения на число мигрантов, пересекающих границу страны.

В четверг около 900 беженцев были спасены из воды у берегов греческого города Лесбос, сообщает пограничная служба Европейского союза Frontex.