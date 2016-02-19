Премьер Великобритании обещает "бороться" за свою страну на саммите ЕС

"Если мы достигнем хороших договоренностей, то я приму такую сделку - но я не приму сделку, которая не отвечает нашим потребностям", - сказал он в Брюсселе по прибытии на саммит ЕС, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Напомним, на саммите 18-19 февраля тема возможного выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit) будет главной. На встрече главы государств и правительств стран Евросоюза намерены договориться относительно пакета реформ, которые бы побуждали Лондон остаться в ЕС. Британское правительство может объявить о проведении референдума относительно дальнейшего пребывания страны в Евросоюзе в этом году.

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил уверенность, что Великобритания будет "конструктивным и активным членом Европейского Союза". Об этом он заявил 18 февраля во время совместной пресс-конференции с главой Европарламента Мартином Шульцом. Юнкер подчеркнул, что рассчитывает на достижение компромисса с Лондоном на саммите, хотя и указал на потребность в переговорах.

Ожидается, что участники саммита начнут встречу сразу с темы Brexit. Переговоры продлятся поздно вечером 18 февраля и утром 19 февраля.

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Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что много требований по реформированию Евросоюза, которые выдвигает Британия, являются законными и обоснованными.