Каждому министру - ”Мерседес” в подарок

Роскошные подарки своим министрам приготовил президент Туркменистана Сапармурат Туркменбаши НИЯЗОВ к грядущему празднику – 15-летней годовщине независимости республики.

Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы",каждый министр республиканского правительства получит на праздник по автомобилю "Мерседес". Не будут обойдены вниманием и региональные руководители, которым вручат по внедорожнику.

Впрочем, местные губернаторы также вправе рассчитывать на "Мерседес". Как заявил президент в эфире местного телевидения, такой подарок они смогут получить, если досрочно справятся с уборкой урожая хлопка.

С.НИЯЗОВ, который носит официальный титул "Туркменбаши" (отец всех туркмен) известен своей любовью к дорогим автомобилям, которые он коллекционирует. Сам глава республики имеет в своем распоряжении бронированный "Мерседес" ручной сборки, подаренный ему компанией Daimler Chrysler.

Стоит отметить, что немецкий концерн находится в очень хороших отношениях с Туркменбаши. Именно на деньги Daimler Chrysler AG был издан немецкий вариант священной книги "Рухнама" авторства президента, 5-летие выхода которой также отмечается в стране на государственном уровне в этом году.

Еще в 1992 году С.НИЯЗОВ обещал, что любой житель Туркменистана в эпоху процветания (в стране она официально называется "золотой век нейтрального Туркменистана) получит дом и автомобиль. Впрочем, пока выполнить это обещание бывшему руководителю компартии Туркменской ССР не удалось.

День независимости Туркменистана отмечается 27 октября.