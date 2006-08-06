В Португалии одним супом накормили 6 тысяч человек.

Над его созданием трудились три дня работники кафе и ресторанов. В результате объем супа составил почти 7,5 тысячи литров. Только на приобретение гигантской кастрюли ушло 8 тысяч евро. Варка супа заняла пять часов. Его мешали огромными деревянными лопатами, которые напоминали лодочные весла, передает радиостанция «Эхо Москвы».